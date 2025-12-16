अरबपति बने Meesho के फाउंडर, IPO से मचाया था धमाल, अब शेयर ने कर दिया कमाल

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी मीशो (Meesho) का आईपीओ बीते दिनों लॉन्च हुआ था और इसे निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था. अब शेयर कमाल कर रहा है और मंगलवार को तूफानी तेजी के साथ नए हाई लेवल (Meesho Share All Time High) पर पहुंच गया है.शेयर में आए उछाल के चलते मीशो के को-फाउंडर और सीईओ विदित आत्रे ने अरबपति (Billioniare Vidit Aatrey) क्लब में एंट्री ले ली है. कंपनी में उनकी स्टेकहोल्डिंग की वैल्यू एक झटके में 1 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है.

और पढ़ें

अरबपति क्लब में शामिल हुए विदित आत्रे

विदित आत्रे का अरबपति क्लब में प्रवेश बेंगलुरु स्थित कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी के कारण संभव हुआ है. दरअसल, उनके पास मीशो लिमिटेड के 47.25 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी में 11.1 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. मंगलवार को मीशो शेयर में आए जोरदार उछाल के बाद Meesho Share Price 193.44 रुपये पर पहुंच गया. इस प्राइस के आधार पर कंपनी में विदित की स्टेकहोल्डिंग की वैल्यू करीब 9,142 करोड़ रुपये हो गई है और आधिकारिक तौर पर वे Billionaires Club में शामिल हो गए.

बाजार धड़ाम, लेकिन मीशो शेयर भागा

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में तेज गिरावट जारी है, लेकिन विदित आत्रे को अरबपति बनाने वाले मीशो शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. अपने पिछले बंद के मुकाबले ये स्टॉक तेजी लेकर 173.57 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था और फिर ये जोरदार उछाल के साथ 193.44 रुपये तक जा पहुंचा. शेयर में तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी उछला और ये 83520 करोड़ रुपये हो गया.

Advertisement

IPO प्राइस से 74% उछला शेयर

Meesho IPO इस महीने की शुरुआत में 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और निवेशकों ने इसमें 5 दिसंबर तक पैसे लगाए थे. इसका आईपीओ प्राइस बैंड 111 रुपये था और इसकी तुलना में अब तक मीशो शेयर में 74 फीसदी की तेजी आ चुकी है. Meesho Share Price में अपर प्राइस बैंड की तुलना में 82 रुपये का उछाल आया है.

2015 में शुरू हुई थी Meesho

विदित आत्रे और संजीव बरनवाल द्वारा साल 2015 में मीशो लिमिटेड की शुरुआत की गई थी और ये तेजी से देश के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बन गया. यह प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को ही नहीं बल्कि आम यूजर्स के लिए भी किफायती सामान खरीदने का अच्छा ऑप्शन बनकर उभरा. Softbank से लेकर मेटा और एलिवेशन कैपिटल जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स के समर्थन से इसकी फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस ग्रोथ में तेज उछाल आया.

दोस्त के साथ विदित ने बनाई थी कंपनी

रिपोर्ट की मानें, तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी Vidit Aatrey दिल्ली आईआईटी (IIT Delhi) के छात्र थे. उन्होंने अपने एक दोस्त संजीव बर्नवाल (Sanjeev Barnwal) के साथ मिलकर मीशो की शुरुआत की थी. शुरुआत के बाद 2018 तक आते-आते मीशो प्लेटफॉर्म से करीब 10 लाख यूजर जुड़ चुके थे.

Advertisement

इसके बाद इसे लगातार दिग्गज निवेशकों से फंडिंग मिलती गई. अपने आईपीओ के जरिए मीशो ने 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाए थे.आज Meesho एक यूनिकॉर्न के रूप में खड़ा है और इसके को-फाउंडर अरबपति क्लब में शामिल हो चुके हैं.

---- समाप्त ----