IndiGo शेयर खुलते ही बिखरा... संकट के बीच 5% की बड़ी गिरावट, शेयर बाजार भी लाल-लाल

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को खराब शुरुआत हुई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ ओपन हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 300 अंक से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा था, तो Nifty भी 100 अंक से ज्यादा फिसल गया. इस बीच सबसे ज्यादा फोकस में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का शेयर (IndiGo Share) रहा, जो खुलते ही धराशायी हो गया. इसमें शुरुआती कारोबार के दौरान ही करीब 5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. गौरतलब है कि बीते छह दिनों से जारी एयरलाइन संकट के बीच इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर भी बेहाल नजर आ रहा है.

सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट तेज

सोमवार को शेयर मार्केट (Share Market) में कारोबार की शुरुआत के बारे में बात करें, तो बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 85,712.37 की तुलना में गिरकर 85,624.84 के लेवल पर ओपन हुआ. इसके बाद इस इंडेक्स में गिरावट और तेज होती चली गई और महज 15 मिनट के कारोबार में ही ये 300 अंकों से ज्यादा फिसलकर 85,389 के लेवल पर ट्रेड करता दिखाई दिया.

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी भी गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला. इस इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 26,186.45 के मुकाबले गिरावट के साथ 26,159 पर ट्रेड शुरू किया और फिर अचानक ये भी तेजी से फिसलता हुआ 26,077 के लेवल पर आ गया.

IndiGo Share खुलते ही क्रैश

इंडिगो एयरलाइन का संकट (IndiGo Crisis) खत्म नहीं हो पा रहा है. देशभर के हवाई अड्डों पर IndiGo Flights पूरी तकह से सामान्य नहीं हो पाई हैं और इनमें देर, रिशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन की समस्या जारी है. इसका असर एयरलाइन के यात्रियों के साथ ही इस कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों पर भी देखने को मिल रहा है. IndiGo Share में गिरावट का सिलसिला जारी है. सोमवार को इंडिगो की पैरेंट कंपनी Interglobe Aviation Share ओपन होने के साथ ही करीब 5 फीसदी तक लुढ़क गया.

ये एयरलाइन स्टॉक बीते 5 दिसंबर के अपने बंद भाव 5,367.50 रुपये के लेवल से फिसलकर 5110 रुपये पर खुला और फिर एक झटके में टूटकर 5001 रुपये के लेवल पर आ गया. IndiGo Share Crash का असर एयरलाइन के मार्केट कैप पर दिखा और ये गिरकर 1.99 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. संकट के बीच बीते पांच कारोबारी दिनों में ही इसका शेयर 12 फीसदी के आसपास टूट चुका है.

