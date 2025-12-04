Gold-Silver Rates: चांदी के भाव में भारी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता, यहां चेक करें आज का रेट

आज 4 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार सुबह 24 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) की कीमत 1 लाख 27 हजार रुपये से अधिक है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार 3 दिसंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹117444 था, जो आज 4 दिसंबर की सुबह घटकर ₹117024 पर आ गया है.
Gold and Silver Rates (4 December 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
आज गुरुवार, 4 दिसंबर को चांदी (999 शुद्धता, प्रति 1 किलो) 2 हजार 477 रुपये सस्ती हुई है.
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|128214
|127755
|₹459 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127701
|127243
|₹458 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|117444
|117024
|₹420 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|96161
|95816
|₹345 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|75005
|74737
|₹268 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|178190
|175713
|₹2477 सस्ती
जानें कल का गोल्ड-सिल्वर रेट
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128550 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹128214 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹178684 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹178190 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.