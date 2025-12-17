scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Silver Price Today: चांदी 2 लाख पार, सोने का दाम भी बढ़ा... चेक करें लेटेस्ट रेट

बुधवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत 2 लाख पार पहुंच गई है. आज चांदी के भाव में 8 हजार से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है. वहीं, 24 कैरेट गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) का दाम 1 लाख 32 हजार से ज्यादा है. आइए जानते हैं आज का गोल्ड-सिल्वर रेट?

Advertisement
X
आज चांदी के दाम में भारी उछाल आया है (Photo:
आज चांदी के दाम में भारी उछाल आया है (Photo:

आज बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है. चांदी के भाव में 8 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को सोने के दाम भी बढ़ गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 16 दिसंबर (मंगलवार) को 22 कैरेट सोने का भाव ₹120708 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹121565 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 17 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 131777 132713 ₹936 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 131249 132182 ₹933 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 120708 121565 ₹857 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 98833 99535 ₹702 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77090 77637 ₹547 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 191975 200750 ₹8,775 महंगी

आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में  8 हजार 775 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Rates
ये चांदी को अचानक क्‍या हुआ? आज 8000 रुपये चढ़ा भाव, सोना भी इतना हुआ महंगा 
Gold Silver Price
सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट... आज इतना सस्‍ता हुआ, जानिए नए रेट्स 
Gold-Silver Price
मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट, यहां देखें लेटेस्ट रेट  
Gold-Silver Price
चांदी के भाव में भारी गिरावट, करीब 3000 रुपये सस्ती, सोने की बढ़ी कीमत 
In last one month, although returns were negative across the category, DSP Silver ETF FoF – Direct Plan, Kotak Silver ETF FoF – Direct Plan, and Tata Silver ETF outperformed their peers.
चांदी का गदर जारी... खुलते ही 3000 रुपये उछली, जानिए New Gold Rate 

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹132136 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹131777 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹191971 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹191975 प्रति किलो

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement