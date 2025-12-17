Silver Price Today: चांदी 2 लाख पार, सोने का दाम भी बढ़ा... चेक करें लेटेस्ट रेट

आज बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है. चांदी के भाव में 8 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को सोने के दाम भी बढ़ गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 16 दिसंबर (मंगलवार) को 22 कैरेट सोने का भाव ₹120708 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹121565 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
Gold-Silver Price Today 17 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|131777
|132713
|₹936 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|131249
|132182
|₹933 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|120708
|121565
|₹857 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|98833
|99535
|₹702 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|77090
|77637
|₹547 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|191975
|200750
|₹8,775 महंगी
आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 8 हजार 775 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹132136 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹131777 प्रति 10 ग्राम
मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹191971 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹191975 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.