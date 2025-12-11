Gold-Silver Price Today: चांदी फिर महंगी, सोने के भाव भी बढ़े... यहां चेक करें आज का रेट

गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार 10 दिसंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹117054 था, जो आज गुरुवार सुबह के समय ₹117738 पहुंच गया है.
Gold and Silver Rates Today सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|127788
|128535
|₹747 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127276
|128020
|₹744 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|117054
|117738
|₹684 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|95841
|96401
|₹560 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74756
|75193
|₹437 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|185488
|186988
|₹1500 महंगी
जानें कल का गोल्ड-सिल्वर रेट ( बुधवार, 10 दिसंबर 2025)
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128090 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127788 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹186350 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹185488 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.