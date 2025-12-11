scorecardresearch
 
Gold-Silver Price Today: चांदी फिर महंगी, सोने के भाव भी बढ़े... यहां चेक करें आज का रेट

Gold-Silver Price Today: गुरुवार को सोना‑चांदी के दाम महंगे हुए हैं. आज 11 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) की कीमत में 700 रुपये से अधिक की बढ़त देखने को मिली है. आइए जानते हैं आज चांदी के भाव में कितनी तेजी आई है?

सोना-चांदी के दाम बढ़े (Photo: PTI)

गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार 10 दिसंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹117054 था, जो आज गुरुवार सुबह के समय ₹117738 पहुंच गया है.

Gold and Silver Rates Today सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 127788 128535 ₹747 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 127276 128020 ₹744 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 117054 117738 ₹684 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 95841 96401 ₹560 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 74756 75193 ₹437 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  185488 186988 ₹1500 महंगी

जानें कल का गोल्ड-सिल्वर रेट ( बुधवार, 10 दिसंबर 2025)

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128090 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127788 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹186350 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹185488 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें, IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

