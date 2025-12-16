scorecardresearch
 
सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट... आज इतना सस्‍ता हुआ, जानिए 24 कैरेट गोल्‍ड रेट

सोने और चांदी के भाव में आज गिरावट आई है. सोना और चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद गिरे हैं. कुछ दिन पहले ही चांदी ने 2 लाख रुपये प्रति किलो का लेवल पार किया था, जबकि सोना ने 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल टच किया था.

सोने-चांदी की कीमत में गिरावट. (Photo: File/PTI)
रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है. ऐसा माना जा रहा है कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी के दाम में मुनाफावसूली हो रही है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है. 

एमसीएक्‍स पर सोना 511 रुपये गिरकर 1,33,669 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है और चांदी की कीमत 1277 रुपये टूटकर 1,96,800 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. सोने और चांदी के रेट में यह गिरावट ऐसे वक्‍त में आई है, जब ग्‍लो बल स्‍तर पर इन धातुओं की डिमांड बढ़ी है. एक्‍सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी को लेकर इंडस्‍ट्रियल डिमांड और इन्‍वेस्‍टमेंट को लेकर गोल्‍ड की डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन सोना-चांदी रिकॉर्ड हाई पर होने के कारण निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिस कारण इसमें थोड़ी गिरावट देखी जा रही है. 

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ते हुए सोने-चांदी के भाव? 
5 फरवरी वायदा के लिए 10 ग्राम सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल 1,35,496 रुपये है, जहां से अब ये करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्‍ता हो चुका है. इसी तरह, चांदी के भाव में भी गिरावट आई है. चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 2,01,615 रुपये प्रति किलो है, लेकिन अब यह करीब 5000 रुपये सस्‍ता मिल रहा है . 

आज क्‍यों आई सोने-चांदी के भाव में गिरावट? 

  1. सबसे बड़ा कारण मुनाफावसूली है. निवेशकों ने सोने-चांदी के भाव के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बिकवाली की है. जिस कारण इनके दाम टूट रहे हैं. 
  2. दूसरा बड़ा कारण निवेशक संयुक्त राज्य अमेरिका के नौकरी (U.S. jobs) डाटा और अन्य आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. इस कारण अस्थिर होकर सावधानी से ट्रेडिंग कर रहे हैं और गिरावट देखी जा रही है.
  3. इंटरनेशनल से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के डिमांड में नरमी देखी गई है, जिस कारण भी सोने और चांदी के रेट गिरे हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी का भाव
ग्‍लोबल मार्केट में सोने का भाव करीब $4,311–$4,334 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी का भाव अभी $63.2–$63.7 प्रति औंस के आसपास हैं. यह भाव अभी रिकॉर्ड हाई के करीब है, लेकिन फिर भी कीमतें ऊंची बनी हुई है.

