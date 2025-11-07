Gold-Silver Price: सोना हुआ सस्ता लेकिन कीमत अभी भी 1 लाख 20 हजार के पार, चांदी के दाम भी गिरे, देखें रेट

आज शुक्रवार, 7 नवंबर को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. हालांकि, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, गुरुवार सुबह के दामों के मुकाबले सोना-चांदी के दामों में आज बढ़ोतरी आई है जबकि शाम की तुलना में कीमतों में गिरावट है. भारतीय सर्राफा बाजार में 7 नवंबर को सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर बनी हुई है. गुरुवार, 6 नवंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,10,534 था, जो आज घटकर ₹1,10,132 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 7 November: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 120670 120231 ₹439 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 120187 119750 ₹437 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 110534 110132 ₹402 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 90503 90173 ₹330 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 70592 70335 ₹257 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 148242 148010 ₹232 सस्ती

IBJA रेट (गुरुवार, 6 नवंबर 2025)

गुरुवार को सोने का भाव(999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹120100 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹120670 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹147358 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹148242 प्रति किलो

यहां देखें गुरुवार के गोल्ड रेट्स

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

