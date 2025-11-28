Gold-Silver Price: सोने की कीमत 1 लाख 26 हजार के पार, चांदी के भाव में भी उछाल, जानें लेटेस्ट रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज, 28 नवंबर को फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 126666 रुपये तक पहुंच गई है, जो बीते दिन यानी गुरुवार शाम के समय 126057 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.

ibjarates.com पर 28 नवंबर 2025 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 126159 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 116026 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल शाम 115486 रुपये थी. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का भाव आज 164286 रुपये किलो है, जो बीते दिन शाम को 162667 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता गुरुवार सुबह का रेट गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 125857 126057 126666 609 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 125353 125552 126159 607 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 115285 115468 116026 558 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 94393 94542 95000 458 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 73626 73743 74100 357 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 161783 162667 164286

884 रुपये महंगी

बता दें कि ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है. जबकि डायमंड के साथ ज्वैलरी के लिए 18 कैरेट का सोना सही माना जाता है.

