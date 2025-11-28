scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Price: सोने की कीमत 1 लाख 26 हजार के पार, चांदी के भाव में भी उछाल, जानें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: सोना-चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (शुक्रवार), 28 नवंबर को सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 126666 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, चांदी के रेट में भी इजाफा देखने को मिला है.

Advertisement
X
Gold Rate Today 28 November 2025 (Photo-PTI)
Gold Rate Today 28 November 2025 (Photo-PTI)

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज, 28 नवंबर को फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 126666 रुपये तक पहुंच गई है, जो बीते दिन यानी गुरुवार शाम के समय 126057 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.

ibjarates.com पर 28 नवंबर 2025 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 126159 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 116026 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल शाम 115486 रुपये थी. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 164286 रुपये किलो है, जो बीते दिन शाम को 162667 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

सम्बंधित ख़बरें

tajikistan mine
ड्रोन अटैक में मारे गए 3 चीनी इंजीनियर, इस देश में सोने की खदान में कर रहे थे काम 
Gold and Silver Rates Today
सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी की बढ़ी कीमत, जानें आज का रेट 
Gold Silver Price
क्‍या महंगे होने वाले हैं गोल्‍ड-सिल्‍वर? फिर चढ़ने लगा भाव, ये है बड़ी वजह 
Gold price today
शादियों के सीजन में आसमान छू रहा गोल्ड-सिल्वर का रेट, चांदी ₹1500 महंगी 
Gold Silver Price Update
सोने-चांदी के रेट में भारी उछाल, जानें आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर 
Advertisement

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता गुरुवार सुबह का रेट गुरुवार  शाम का रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     125857 126057 126666 609 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      125353 125552 126159 607 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      115285 115468 116026  558 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      94393 94542 95000  458 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      73626 73743 74100  357 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      161783 162667 164286
 884 रुपये महंगी

बता दें कि ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है. जबकि डायमंड के साथ ज्वैलरी के लिए 18 कैरेट का सोना सही माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement