Crorepati Penny Stock: 8 रुपये का शेयर 1500 के पार... ₹1 लाख लगाने वाले पांच साल में करोड़पति, धांसू रिटर्न

भारतीय शेयर बाजार में मौजूद मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट लंबी है. इनमें से कुछ ने अपने निवेशकों को लॉन्गटर्म में मालामाल बनाया है, तो कुछ ने बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए उन्हें अमीर (Rich) बना दिया है. ऐसा ही एक छुटकू शेयर है जिंदल फोटो लिमिटेड का पैनी स्टॉक (Jindal Photo Ltd Share), जिसमें 1 लाख रुपये लगाने वाले सिर्फ पांच साल से कुछ अधिक समय में ही करोड़पति (Crorepati) बन गए हैं. इस अवधि में शेयर का भाव 8 से 1500 रुपये तक पहुंचा है.

8 रुपये का छुटकू शेयर निकला कमाल

Jindal Photo Share निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बन गया है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये महज पांच साल में 8 रुपये से 1520 रुपये के लेवल पर पहुंच चुका है. बीते 3 अप्रैल 2020 को इस Penny Stock का प्राइस 8.15 रुपये चल रहा था, लेकिन सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को ये शेयर 1 फीसदी की बढ़त के साथ 1520.20 रुपये पर क्लोज हुआ.

पांच साल में 18000% से ज्यादा रिटर्न

8 रुपये से 1500 रुपये के पार पहुंचे इस शेयर से निवेशकों को मिले रिटर्न की गणना करें, तो पांच साल में पैसे लगाने वालों को 18,552 फीसदी का Multibagger Return मिला है. अब इस दौरान निवेशकों के फायदे का कैलकुलेशन करें, तो अगर उस समय किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी निवेश की गई रकम बढ़कर अब तक 1.86 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई होगी. मतलब वे करोड़पति बन गए होंगे.

ऐसे बढ़ता गया शेयर का भाव

पिछले पांच साल में इस शेयर के भाव में आए उछाल को देखें, तो 3 अप्रैल 2020 को 8 रुपये का ये शेयर 1 जनवरी 2021 को 25 रुपये के लेवल पर पहुंचा था. इसके 12 महीने बाद 31 दिसंबर 2021 को ये 253 रुपये पर कारोबार करने लगा. 30 दिसंबर 2022 को एक जिंदल फोटो शेयर की कीमत बढ़कर 348 रुपये पर पहुंच गई और इसके एक साल बाद 29 दिसंबर 2023 को ये 594 रुपये का हो गया. 27 दिसंबर 2024 को ये 926 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. वहीं 2025 में तो इसने मालामाल कर दिया और 1600 रुपये के पार पहुंचा.

छोटी सी कंपनी का बड़ा धमाका

बता दें कि Jindal Photo Limited का मार्केट कैपिटल 1560 करोड़ रुपये है और इसका 52 वीक का हाई लेवल 1616.60 रुपये, जबकि 52 वीक का लो-लेवल 536 रुपये है. इस कंपनी की स्थापना साल 1986 में की गई थी. बता दें कि जिंदल फोटो फोटोग्राफिक बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम है और इसका 'कोडक' और 'फूजीफिल्म' ब्रांड अपने उपभोक्ताओं के बीच खासा पॉपुलर रहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

