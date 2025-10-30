scorecardresearch
 

31% गिरा इस सरकारी कंपनी का प्रॉफिट, क्‍या आपके पास भी है ये शेयर?

खनन कंपनी के शेयर में बुधवार को गिरावट देखी गई, क्‍योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट 31 फीसदी तक टूट गया. हालांकि कंपनी गुरुवार को कंपनी के शेयर चढ़कर बंद हुए.

कोल इंडिया के शेयर में गिरावट. (Photo: Representative)
सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को अपने सितंबर तिमाही नतीजे जारी कर दिए. कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका समेकित नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 31 फीसदी गिरकर 4354 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 6,289 करोड़ रुपये था. 

तिमाही नतीजे में गिरावट की बड़ी वजह ऑर्डर में कम मिलना और रेवेन्‍यू में कमी होना. कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्‍यू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 3.19 फीसदी घटकर 30,180 करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले साल की इसी अवधि में 31,182 करोड़ रुपये था.

EBITDA में भी गिरावट
ऑपरेशनल परफॉर्मेंश भी कमजोर हुआ EBITDA पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 6,716 करोड़ रुपये रह गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 8,617 करोड़ रुपये थी. EBITDA मार्जिन पिछले साल के 27.63 प्रतिशत से घटकर 22.25 प्रतिशत रह गया. यह कॉस्‍ट दबाव और मेन ऑपरेशंस में कम प्रॉफिट को दर्शाता है. 

डिविडेंड देगी कंपनी 
इसके अलावा सरकारी कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 26 के लिए 10 रुपये के फेस वैल्‍यू वाले शेयर पर 10.25 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है. कंपनी ने शेयर होल्‍डर्स के लिए 4 नवंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है और कहा है कि डिविडेंड का भुगतान 28 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा.

शेयर में गिरावट
एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने आज आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर दूसरा अंतरिम डिविडेंड तय किया है. इस ऐलान के बाद बुधवार को कोल इंडिया के शेयर बीएसई पर 2.49 प्रतिशत गिरकर 381.55 रुपये के निचले स्तर पर आ गए. हालांकि गुरुवार को कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली. कोल इंडिया के शेयर आज 1.49% चढ़कर 387 रुपये के पार पहुंच गए. यह शेयर 1 साल में 14 प्रतिशत गिर चुका है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

