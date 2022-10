Flying Car की टेस्टिंग सफल, 90 मिनट तक भरी उड़ान... आप भी देखिए

अगर आप कार या टैक्सी में ऑफिस या फिर घर से बाहर कहीं जाते हैं और जाम में फंसकर परेशान होते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. जल्द ही ट्रैफिक जाम के झाम से आजादी मिलने वाली है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि Flying Taxi की सुविधा अब हकीकत बनने से चंद कदम ही दूर है. दुबई (Dubai) में चीनी कंपनी की फ्लाइंग कार (Chinese Flying Car) ने करीब 90 मिनट की सफल उड़ान भरी. इसकी टेस्टिंग फ्लाइंग टैक्सी के रूप में की गई.

सफल रही Flying Car की टेस्टिंग

रायटर्स के मुताबिक, चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता Xpeng Inc ने UAE के दुबई में अपनी फ्लाइंट कार की पहली टेस्टिंग की. रिपोर्ट में कहा गया कि इस फ्लाइंग कार (Flying Car) को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है. इस सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी की तैयारी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की है.

दो सीटों वाली है X2 फ्लाइंग कार

X2 Flying Car की सोमवार को हुई टेस्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देखने से पता चलता है कि ये दो सीटों वाली फ्लाइंग कार है. इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के रूप में सफल टेस्टिंग करने वाला XPeng का एक्स2 एक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) विमान है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है.

X2 flying car's first public flight is officially launched. Let's take a look at the scene together! #XPENGAEROHT #GITEXGLOBAL #FutureIsNow #FlyingCar pic.twitter.com/5o7JKKFe9f