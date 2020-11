बर्गर किंग ने प्रतिस्पर्धी McDonald's के उत्पाद खरीदने की अपील की, लोग रह गये हैरान 

क्षेत्र चाहे कोई भी हो लेकिन निजी कंपनियों के बीच प्रतियोगिता और होड़ ऐसी होती है कि हर कोई एक दूसरे को सिर्फ टक्कर दे रहा होता है. इसलिए बर्गर बेचने वाली जानी-मानी कंपनी बर्गर किंग्स ने ट्विटर पर जब लोगों से मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खरीदने की अपील की तो लोगों को सहसा यकीन नहीं हुआ. उसके एक संदेश ने लोगों के दिल को छू लिया.

हो रही है तारीफ

असल में बर्गर किंग यूके ने 2 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसकी पूरी दुनिया जमकर सराहना कर रही है. बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड के बीच भले ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बर्गर किंग यूके द्वारा किया गया यह पोस्ट नेटीजंस को काफी पसंद आ रहा है.

इस संदेश ने दिल छू लिया

इस पोस्ट में बर्गर किंग ने लिखा है, 'हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम आपको ऐसा करने के लिए कहेंगे. हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आपको पिज़्ज़ा हट, केएफसी, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड या दूसरे फास्ट फूड चेन से खाना ऑर्डर करने के लिए कहेंगे. हमने कभी नहीं सोचा था हम आपको ऐसा करने के लिए कहेंगे, लेकिन दुनिया भर में अलग-अलग रेस्टोरेंट में काम करने वाले हजारों लोगों को आपकी मदद की जरूरत है.'

