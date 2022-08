Noida Twin Tower के विस्फोट पर आनंद महिंद्रा ने कही ऐसी बातें, एक साथ दो मैसेज

रविवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के ट्विन टावर (Twin Towers) को महज 9 सेकेंड में जमींदोज कर दिया गया. दोनों इमारतों के धराशायी होने का वीडियो देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने बड़ी बात लिखी है. उन्होंने कहा कि कभी-कभी अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि इसे खत्म करने के लिए विस्फोटक की जरूरत पड़ती है.

महिंद्रा चेयरमैन ने कही ये बड़ी बात

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन ऐसे ट्वीट (Tweet) करते रहते हैं, जो वायरल हो जाते हैं. उनके मोटिवेशनल ट्वीट खासे चर्चा में रहते हैं. अब उन्होंने नोएडा के गगनचुंबी ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए धराशायी (Twin Towers Demolition) करने का वीडियो शेयर किया है और इसे मंडे मोटिवेशन (Monday Motivation) का नाम दिया है.

उन्होंने लिखा कि मैं आखिर क्यों मंडे मोटिवेशन के लिए रविवार को गिराए गए ट्विन टावर का वीडियो शेयर कर रहा हूं. दरअसल यह मुझे उन खतरों की याद दिलाता है, जो सीधे हमारे अहंकार (EGO) से जुड़े हैं.

Why am I using the demolition of the Noida towers for #MondayMotivation ? Because it reminds me of the dangers of letting our egos get too tall. Sometimes we need explosives to demolish the excess ego. pic.twitter.com/qSMl2qSera