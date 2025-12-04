बिहार: रोहतास में तेंदुए ने मचाया उत्पात, दो लोगों पर हमला कर किया घायल, गांव में दहशत

बिहार के रोहतास में मंगलवार को अचानक एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके बाद पूरे बाजार और आस-पास के मोहल्लों में अफरा-तफरी मच गई. दिनदहाड़े सड़कों पर खुलेआम घूमते तेंदुए ने दो युवकों को घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जबकि तेंदुए को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी.

तेंदुए के हमले में दो युवक घायल

तेंदुआ के अचानक गांव में घुस आने की जानकारी मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल पड़े. कई लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ ने पागलपन में ईंट-पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वो और अधिक उग्र हो गया.

वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गई. टीम ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है.

ग्रामीणों में दहशत

चश्मदीदों ने कहा कि तेंदुआ कभी किसी घर की छत पर छलांग लगा रहा था, तो कभी पानी के बीच कूद रहा था. वह लगातार किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भागदौड़ कर रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेंदुआ इतने घने आबादी वाले इलाके में आया कैसे? कोचस से कैमूर पहाड़ी का जंगल करीब 60-70 किलोमीटर दूर है. वन विभाग को आशंका है कि नहर और नदी के किनारे-किनारे आते हुए तेंदुआ भटककर यहां पहुंच गया होगा.

लोगों से सावधान रहने की अपील

फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मवेशियों को बाड़ों में और बच्चों को घरों के भीतर रखने की सलाह दी गई है. गांव के लोगों को डर है कि अगर तेंदुआ नियंत्रण में नहीं आया तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है. वन विभाग उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह फिर जंगल लौट सके और किसी को ज्यादा नुकसान न पहुंचे.

