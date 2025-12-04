scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: रोहतास में तेंदुए ने मचाया उत्पात, दो लोगों पर हमला कर किया घायल, गांव में दहशत

रोहतास जिले के कोचस में मंगलवार को तेंदुआ देखे जाने से दहशत फैल गई. तेंदुए ने दो युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. भीड़ जुटने और ईंट-पत्थर फेंकने से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी है. कैमूर जंगल से 60-70 किलोमीटर दूर कोचस में तेंदुआ कैसे पहुंचा, इस पर रहस्य बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

Advertisement
X
रोहतास में तेंदुआ आने के बाद गांव में खौफ (Photo: Screengrab)
रोहतास में तेंदुआ आने के बाद गांव में खौफ (Photo: Screengrab)

बिहार के रोहतास में मंगलवार को अचानक एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके बाद पूरे बाजार और आस-पास के मोहल्लों में अफरा-तफरी मच गई. दिनदहाड़े सड़कों पर खुलेआम घूमते तेंदुए ने दो युवकों को घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जबकि तेंदुए को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी.

तेंदुए के हमले में दो युवक घायल

तेंदुआ के अचानक गांव में घुस आने की जानकारी मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल पड़े. कई लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ ने पागलपन में ईंट-पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वो और अधिक उग्र हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

इस घटना के बाद सचिव और अधिकारियों को तलब किया गया है. (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब, राबड़ी देवी भड़कीं 
BPSC teacher shot dead in Araria Bihar
अररिया में BPSC टीचर की हत्या, RJD सरकार पर हमलावर 
UP की रहने वाली टीचर की बिहार में हत्या. (Photo: Representational)
बिहार में BPSC टीचर की गोली मारकर हत्या, UP की रहने वाली थीं शिवानी  
बीएसपी नेता से लूट के आरोपी गिरफ्तार 
elected Speaker Bihar Assembly Prem Kumar RJD leader Tejashwi Yadav
सॉफ्ट पॉलिटिक्स, तेजस्वी का बदला अंदाज... क्या बिहार की सियासत में फिर नई शुरुआत की तैयारी 

वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गई. टीम ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है. 

ग्रामीणों में दहशत

चश्मदीदों ने कहा कि तेंदुआ कभी किसी घर की छत पर छलांग लगा रहा था, तो कभी पानी के बीच कूद रहा था. वह लगातार किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भागदौड़ कर रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेंदुआ इतने घने आबादी वाले इलाके में आया कैसे? कोचस से कैमूर पहाड़ी का जंगल करीब 60-70 किलोमीटर दूर है. वन विभाग को आशंका है कि नहर और नदी के किनारे-किनारे आते हुए तेंदुआ भटककर यहां पहुंच गया होगा.

Advertisement

लोगों से सावधान रहने की अपील

फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मवेशियों को बाड़ों में और बच्चों को घरों के भीतर रखने की सलाह दी गई है. गांव के लोगों को डर है कि अगर तेंदुआ नियंत्रण में नहीं आया तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है. वन विभाग उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह फिर जंगल लौट सके और किसी को ज्यादा नुकसान न पहुंचे.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement