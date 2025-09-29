scorecardresearch
 

रोहतास में पहाड़ी पर नर कंकाल मिलने से सनसनी, हत्या कर फेंकने की आशंका

बिहार के रोहतास जिले की गायघाट पहाड़ी पर मानव का नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. चरवाहों की सूचना पर पुलिस ने कंकाल बरामद कर सासाराम सदर अस्पताल भेजा, जहां से आगे जांच हेतु पटना रेफर किया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि कंकाल की पहचान और मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा.

रोहतास में पहाड़ी पर नर कंकाल मिलने से सनसनी (Photo: ITG)
बिहार में रोहतास गायघाट पहाड़ी से एक मानव का नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची तथा नर कंकाल को बटोर कर सासाराम के सदर अस्पताल पहुंची है. मृतक की हत्या कर शव को इस कदर फेंके जाने की आशंका है.

धौड़ाढ थाना क्षेत्र के गायघाट पहाड़ी से एक मानव का नर कंकाल बरामद हुआ है. पहाड़ पर मवेशी चराने गए कुछ चरवाहों ने पुलिस को सूचना दिया कि पहाड़ के ऊपर जंगल के पास किसी मानव का कंकाल पड़ा हुआ है. इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा नर कंकाल को बटोर कर सासाराम के सदर अस्पताल ले गई.

चूंकी नर कंकाल का पोस्टमार्टम सासाराम में संभव नहीं है तो उसे पटना भेजा जा रहा है. साथ ही तमाम तरह की जांच की जाएगी. अब सवाल उठता है कि आखिर यह किसका नर कंकाल है? यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल धौड़ाढ थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है.

