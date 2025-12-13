scorecardresearch
 
पटना: दोस्तों ने पहले बुलाकर युवक को पीटा, फिर अस्पताल के बाहर छोड़ हुए फरार, इलाज के दौरान मौत

पटना के चौक थाना इलाके में 15 साल के नाबालिग अमर कुमार की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि चार नाबालिग युवकों ने साजिश के तहत उसे बुलाकर बेरहमी से पीटा. गंभीर हालत में NMCH में छोड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

युवक की हत्या के बाद परिजनों का बुरा हाल (Photo: Screengrab)
बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. मृतक के परिजनों ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने चार नाबालिग युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पटना में नाबालिग युवक की हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी, रानीपुर निवासी 15 साल के अमर कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, अमर को बुधवार की शाम उसके कुछ दोस्त मोटरसाइकिल से घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद देर रात परिवार को सूचना मिली कि अमर को गंभीर हालत में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) में भर्ती कराया गया है. जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो अमर मृत अवस्था में मिला.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि अमर की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई है. मृतक के पिता मनोज यादव का कहना है कि पुलिस पहले उन्हें मेहंदीगंज थाना भेजती रही, फिर चौक थाना जाने को कहा गया और अंत में पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया. 

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की इस लापरवाही ने परिवार को और अधिक मानसिक रूप से तोड़ दिया है. परिजनों का यह भी कहना है कि यदि किसी रसूखदार व्यक्ति के बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो पुलिस का रवैया अलग होता.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपित युवकों में से एक की बहन से मृतक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी बात को लेकर साजिश रची गई और अमर को घर से बुलाकर चौक थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में ले जाया गया, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई.

जब आरोपियों को लगा कि अमर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है, तो वो उसे NMCH अस्पताल लेकर पहुंचे और इमरजेंसी गेट पर छोड़कर फरार हो गए. बाद में इलाज के दौरान अमर की मौत हो गई. गुरुवार को उसका शव अस्पताल से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

 

