Bihar Crime: प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने कराया ससुर का कत्ल, जानें हत्या की पूरी वजह

पटना में प्रॉपर्टी विवाद के कारण बहू ने अपने ससुर की हत्या की साजिश रच डाली. बहू रानी कुमारी ने अपनी बहन, बहनोई और भाई के साथ मिलकर हत्या करवाई. ससुर पहली पत्नी के बच्चों को संपत्ति देना चाहते थे. पुलिस ने चारों आरोपियों को चार दिन में गिरफ्तार कर लिया.

प्रॉपर्टी विवाद में हत्या (Photo: Representational)
प्रॉपर्टी विवाद में हत्या (Photo: Representational)

पटना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी विवाद के चलते बहू ने अपने ही ससुर की हत्या करवा दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बहू रानी कुमारी ने अपनी बहन, बहनोई और भाई के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

तीन दिसंबर को पुनपुन थाना पुलिस को मोहनपुर पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर सिर्फ चार दिनों में ही हत्या में शामिल सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रॉपर्टी विवाद में बुजुर्ग की हत्या

सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार के अनुसार, मामले की मुख्य आरोपी रानी कुमारी खुद मृतक की बहू है. रानी के पति की दो शादी थीं. लेकिन रानी कुमारी के ससुर अपने बेटे की पहली पत्नी के बच्चों को अधिक अहमियत देते थे और उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कर रहे थे. इसी बात से रानी नाराज रहती थी और उसने ससुर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, रानी कुमारी ने अपनी बहन पूनम देवी, उसके पति और अपने भाई को साथ मिलाकर हत्या की साजिश की. सभी ने मिलकर ससुर की हत्या की और शव को मोहनपुर पुल के पास फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके. लेकिन पुलिस की जांच के आगे उनकी पूरी चाल बेनकाब हो गई. सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया कि सभी चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का चार्जशीट दाखिल करेगी.
 

---- समाप्त ----
