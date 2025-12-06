scorecardresearch
 
बिहार: शादी की खुशियां मातम में बदली, दूल्हे की गाड़ी ने मासूम को रौंदा, हाइवे जाम

पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में भारतमाला हाइवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला. हनुमान मंदिर के पास खेत की ओर जा रही 6 साल की बच्ची को दूल्हे की तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवे को घंटों जाम कर दिया और फरार ड्राइवर को पकड़ने और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे.

मातिहारी में बच्ची की मौत के बाद बवाल (Photo: Screengrab)
बिहार के मोतिहारी में शादी की खुशियां मातम में बदल गई. पूर्वी चंपारण में भारतमाला हाइवे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार दूल्हे की गाड़ी ने खेत की ओर जा रही 6 साल की मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग बच्ची की चीख सुन घटनास्थल पर पहुंचे.

दूल्हे की गाड़ी ने बच्ची को कुचला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी काफी तेज गति से आ रही थी और सड़क पार कर रही बच्ची को सीधे कुचल दिया. हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. मृतक बच्ची के बाबा दहाउर राम ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, मासूम के पिता झापस राम मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे, घटना की जानकारी उन्हें रास्ते में ही मिली.

लोगों ने हाइवे को किया जाम

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. उन्होंने बांस-बल्ला डालकर हाइवे को पूरी तरह जाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि लगातार बढ़ते तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण न होने के कारण जान का खतरा बना रहता है. उन्होंने फरार वाहन को तत्काल गिरफ्तार करने, सड़क पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की.

फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जाम समाप्त कराया. पुलिस ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया और मामले की जांच कर फरार चालक की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया. फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
 

लेटेस्ट

