बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, 13 जिलों के DM बदले गए

बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया है. 13 जिलों के DM बदले गए हैं. कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नए विभाग और अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की. औरंगाबाद, शिवहर, मधेपुरा, कटिहार, सारण, अररिया, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर समेत कई जिलों में नए DM की नियुक्ति की गई है.

बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले. (Photo: Representational)
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले. (Photo: Representational)

बिहार सरकार ने शुक्रवार देर शाम बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला कर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी और कुल 13 जिलों के जिला अधिकारी (DM) बदले गए हैं. इस फेरबदल के बाद कई जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं.

अधिसूचना के मुताबिक औरंगाबाद, मधेपुरा, शिवहर, अरवल, कटिहार, सारण, अररिया, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर समेत कुल 13 जिलों में DM बदले गए हैं. इन जिलों में प्रशासनिक कामकाज अब नए अधिकारियों की निगरानी में चलेगा. औरंगाबाद के DM श्रीकांत शास्त्री का तबादला बेगूसराय जिले में कर दिया गया है. अब वे बेगूसराय के नए DM होंगे. माना जा रहा है कि बेगूसराय एक महत्वपूर्ण जिला होने के कारण उनके अनुभव का लाभ वहां मिलेगा.

बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला

मधेपुरा के DM तरनजोत सिंह को बदलकर पश्चिम चंपारण भेजा गया है. तरनजोत सिंह अब पश्चिम चंपारण के नए जिलाधिकारी होंगे. यही नहीं, शिवहर जिले के DM विवेक रंजन को सिवान का नया DM बनाया गया है. प्रशासनिक हलकों में इसे एक बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है. अरवल की DM अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद जिले की कमान दी गई है. इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का नया DM बनाया गया है.

इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार को अब बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को पथ निर्माण विभाग का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले वे सिर्फ PHED के सचिव थे, अब उन्हें दोहरी जिम्मेदारी मिली है.

13 जिलों के डीएम बदले गए

नगर विकास विभाग में सचिव के पद पर काम कर रहे अभय कुमार सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही वे सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव और बेल्ट्रॉन के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे. इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा को ग्रामीण कार्य विभाग का नया सचिव बनाया गया है. दिलचस्प बात यह है कि वे अगले आदेश तक जांच आयुक्त, खान आयुक्त और खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे.

ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव सरवनन एम. को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है. अब उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने को कहा गया है. वहीं पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार पुटकलकट्टी को नगर विकास विभाग का नया सचिव बनाया गया है. पुटकलकट्टी मेट्रो के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे.

कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलीं

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को बिहार सरकार की ओर से उन जिलों और विभागों में काम की गति बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. सरकार चाहती है कि जिलों में चल रही योजनाओं, सड़क निर्माण, शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं को तेज किया जाए और प्रशासनिक कार्यक्षमता बेहतर हो. अधिसूचना के जारी होते ही संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर योगदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं. आने वाले दिनों में इन जिलों और विभागों में नए अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशासनिक ढांचा किस तरह काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी.
 

---- समाप्त ----
