बिहार में स्पीकर पर फंसा पेच, बीजेपी-जेडीयू की दिल्ली में अहम बैठक

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच मंथन जारी है. बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी विधानसभा स्पीकर के पद को अपने पास रखना चाहती हैं. इसको लेकर दिल्ली में आज बीजेपी और जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है. इसके बाद 19 नवंबर को दोनों दलों की विधानमंडल दल की बैठकें होंगी.

दिल्ली में बीजेपी-जेडीयू की अमह बैठक. (Photo: X/@BJP4India)
बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद जोरों पर है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी और जेडीयू में स्पीकर पद और मंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, जबकि अन्य सहयोगी दलों की सरकार में हिस्सेदार तय हो चुकी है. इसी को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है.

सूत्रों के अनुसार, जदयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बीती रात पटना से दिल्ली रवाना हो गए है. आज वे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व (अमित शाह-जेपी नड्डा) से मुलाकात करेंगे. दोनों पार्टियों के बीच स्पीकर पद सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है. बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है, जबकि जदयू भी इस पद पर दावा ठोंक रही है.

पटना में मैराथन बैठक

उधर, सोमवार देर रात तक पटना में प्रदेश बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठक चली, जिसमें स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों पर रणनीति बनाई गई. आज कुछ और प्रदेश नेता दिल्ली जा सकते हैं.

अन्य सहयोगियों में बनी सहमति

वहीं, गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान (LJP-रामविलास), जीतन राम मांझी (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं. सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों दलों के साथ सरकार में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बन चुकी है. धर्मेंद्र प्रधान (जो बिहार चुनाव के प्रभारी भी थे) आज दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं.

बीजेपी-जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक

19 नवंबर को बीजेपी और जेडीयू ने अलग-अलग अपने-अपने विधानमंडल दल की बैठकें बुलाई हैं. दोनों दलों की बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर एनडीए का एक विधानमंडल राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा.

बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेतृत्व वाले राज्यों को मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावनाएं हैं. 

TOPICS:

