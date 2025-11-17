scorecardresearch
 

Feedback

बिहार विधानसभा और सात राज्यों में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी, आचार संहिता हुई समाप्त

बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है. इसके साथ ही बिहार और उपचुनाव वाले जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है.

Advertisement
X
बिहार और उपचुनाव वाले जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता को समाप्त हो गई है. (Representational Photo)
बिहार और उपचुनाव वाले जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता को समाप्त हो गई है. (Representational Photo)

बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नवनिर्वाचित विधायकों को सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है. इसी के साथ बिहार और उपचुनाव वाले जम्मू-कश्मीर सहित सात प्रदेशों के संबंधित आठ विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधान निष्प्रभावी करने की घोषणा भी कर दी गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों बडगाम और नगरोटा में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला (एसटी), तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरन तारन, मिजोरम के डम्पा (एसटी) और ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं.

आचार संहिता समाप्त

सम्बंधित ख़बरें

grand victory of NDA in bihar
बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण की आ गई तारीख... गांधी मैदान में होगा समारोह, PM मोदी भी होंगे शामिल 
Nitish Kumar
20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह, PM मोदी होंगे शामिल 
रोहिणी आचार्य के आरोपों पर सियासी बवाल, लालू परिवार पर BJP हमलावर  
'पैसे से वोट लेकर...', मुकेश सहनी का NDA पर बड़ा वार 
Congress MP Shashi Tharoor
'गोभी फार्मिंग' पर सियासी तूफान, असम के मंत्री की पोस्ट पर बोले थरूर- हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के संबंध में आदर्श आचार संहिता का प्रचालन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 48 घंटे बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को औपचारिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और नवनिर्वाचित विधायकों की सूची भी सौंपी. 

सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे राज्यपाल

इस सूची के आधार पर ही राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने अपनी पूरी टीम के साथ राजभवन पहुंच कर राज्यपाल को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की सूचना दी.

Advertisement

अब 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होगी. इसके साथ ही राज्य में 6 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता भी निष्प्रभावी हो जाएगी. राज्य में 40 दिन आचार संहिता का प्रभाव रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement