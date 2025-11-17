बिहार विधानसभा और सात राज्यों में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी, आचार संहिता हुई समाप्त

बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नवनिर्वाचित विधायकों को सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है. इसी के साथ बिहार और उपचुनाव वाले जम्मू-कश्मीर सहित सात प्रदेशों के संबंधित आठ विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधान निष्प्रभावी करने की घोषणा भी कर दी गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों बडगाम और नगरोटा में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला (एसटी), तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरन तारन, मिजोरम के डम्पा (एसटी) और ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं.

आचार संहिता समाप्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के संबंध में आदर्श आचार संहिता का प्रचालन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 48 घंटे बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को औपचारिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और नवनिर्वाचित विधायकों की सूची भी सौंपी.

सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे राज्यपाल

इस सूची के आधार पर ही राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने अपनी पूरी टीम के साथ राजभवन पहुंच कर राज्यपाल को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की सूचना दी.

अब 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होगी. इसके साथ ही राज्य में 6 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता भी निष्प्रभावी हो जाएगी. राज्य में 40 दिन आचार संहिता का प्रभाव रहा.

