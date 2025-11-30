scorecardresearch
 
बिहार: बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दो हिस्सों में बंटी, डिब्बों से अलग होकर कई KM चला गया इंजन... यात्रियों में दहशत

बिहार के आरा में डीडीयू रेल खंड पर बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन हादसे का शिकार हो गई. जैसे ही ट्रेन कारीसाथ स्टेशन के पास पहुंची, वैसे ही कपलिंग टूट गई और इंजन कई किलोमीटर आगे निकल गया. जबकि डिब्बे पटरियों पर ही रह गए.

बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन हुई हादसे का शिकार. (Photo: Sonu Kumar Singh/ITG)
बिहार के पटना–आरा–डीडीयू रेल खंड पर एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बच गया. जहां दानापुर से बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन 03241 बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस चलते हुए अचानक दो हिस्सों में बंट गई. यह खौफनाक घटना आरा रेलवे स्टेशन के आगे कारीसाथ स्टेशन के पास शनिवार देर शाम को हुई.

शनिवार की शाम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसे ही आरा स्टेशन पार कर बक्सर की ओर बढ़ी, अचानक यात्रियों ने एक जोरदार झटका महसूस किया. देखते ही देखते ट्रेन दो अलग-अलग टुकड़ों में बंट चुकी थी. जिसके बाद इंजन और कई डिब्बे आगे निकल गए, जबकि बाकी कोच ट्रैक पर ही रुक गए. जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए पूरे ट्रेन में दहशत का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: रायबरेली रेल एक्सीडेंट: ड्राइवर को पता चल गया था कि ब्रेक फेल है!

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन दो भागों में अलग हुई. लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची. घटना के बाद ट्रेन का इंजन कई किलोमीटर आगे निकल गया था.

“कैसे बंटी दो हिस्से में ट्रेन?”

रेलवे के अधिकारियों ने फोन पर बातचीत में बताया कि बेंगलुरु सीटी स्पेशल ट्रेन (03241) जैसे ही आरा स्टेशन पार कर बक्सर की ओर जा रही थी, तभी अचानक कपलिंग कमजोर होकर टूट गई. जिसके बाद ट्रेन दो हिस्सों में विभाजित हो गई. इसके चलते कुछ देर तक अप लाइन पर परिचालन बाधित रहा. 

सूचना पर रेल कर्मियों ने घटनास्थल पर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया. घंटों की मेहनत के बाद ट्रैफिक सामान्य किया गया. फिलहाल टीम यह जांच कर रही है कि कपलिंग आखिर क्यों टूटी और इसमें किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई. क्योंकि कपलिंग टूटने से एक बड़ा हादसा हो सकता था. 

---- समाप्त ----
