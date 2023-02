MS Dhoni की नई सवारी TVS Ronin, कम कीमत में एडवांस फीचर्स से लैस है ये बाइक

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी को बाइक्स का जबरदस्त क्रेज है. उनके कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी और महंगी हाईएंड बाइक्स की रेंज मौजूद है. अब MS Dhoni ने अपने गैराज में टीवीएस मोटर्स की एक और किफायती बाइक को शामिल किया है. धोनी ने टीवीएस मोटर्स की नियो-रेट्रो स्क्रैंबलर बाइक TVS Ronin की डिलीवरी ली है. बता दें कि, पिछले साल जुलाई महीने में कंपनी ने इस बाइक को घरेलू बाजार में लॉन्च किया था.

टीवीएस मोटर कंपनी के बिजनेस हेड विमल संबली ने महेंद्र सिंह धोनी को इस बाइक की चाबी सौंपी और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होनें ट्वीटर पर अपने पोस्ट में कहा कि, "आज हमने एमएस धोनी को एक नया TvsRonin उपहार में देकर टीवीएस प्रीमियम मोटरसाइकिल परिवार में उनका स्वागत किया है. एक क्रिकेट के दिग्गज को एक ऐसी मोटरसाइकिल से मिलते देखना रोमांचक है, जो काफी हद तक एक दिग्गज बनने की प्रक्रिया में है, एमएस धोनी को हार्दिक बधाई!"

यूं तो ये बाइक कुल 6 रंगों में बाजार में उपलब्ध है, जिसमें लाइटनिंग ब्लैक, डेल्टा ब्लू, गैलेक्टिक ग्रे, मैग्मा रेड, डॉन ऑरेंज और स्टारगेज ब्लैक शामिल हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की ये बाइक गैलेक्टिक ग्रे कलर की है. एम एस धोनी को इस बाइक को चलाते हुए भी एक तस्वीर शेयर की गई है.



MS DHONI chooses to live #Unscripted

Today we welcomed MS DHONI into the TVS Premium Motorcycles family by gifting him a new #TvsRonin



It was exciting to see a cricketing legend meet a motorcycle that’s pretty much a legend in the making. A hearty congratulations to MS DHONI! pic.twitter.com/uR6Z3OlH7n