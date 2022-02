Tesla में आया ये नया फीचर, अब मनपसंद रंग में देख सकेंगे अपनी कार!

अमेरिका में Tesla की कारों का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. वहीं कंपनी भी रोज-रोज इसमें नए-नए फीचर एड करके लोगों का दिल जीतने में लगी है. अब एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी ने इसमें Car Colorizer का फीचर जोड़ा है. जानें इसके बारे में...

कैसे काम करता है Car Colorizer

Tesla ने कार कलराइजर फीचर का एक वीडियो ट्वीट किया है. कार कलराइजर से टेस्ला के मालिक अपनी कार की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर अपनी कार का मनपसंद रंग चुन सकते हैं. इससे जब कभी ड्राइवर टेस्ला के ऑटो पायलट या नेविगेशन फीचर का उपयोग करता है, तो स्क्रीन पर उसे अपनी पसंद का कलर दिखता है. इस कलर को इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर महज एक कलर व्हील की मदद से पलभर में बदला जा सकता है, साथ ही इस सेटिंग को फ्यूचर के लिए सेव भी किया जा सकता है. ये सेटिंग और फीचर टेस्ला की ऐप पर भी काम करता है.

You can now customize how your Tesla appears on the screen and app with the Car Colorizer pic.twitter.com/BvnrCxEw2O