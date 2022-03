Nexon ही नहीं Tata ने बढ़ाए Tigor EV के भी दाम, हुई इतनी महंगी

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार Tata Nexon EV के दाम बढ़ाने के बाद अब टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान Tigor EV भी महंगी कर दी है. कंपनी ने इसके दामों अच्छी-खासी बढ़ोतरी की है.

25,000 रुपये महंगी हुई Tigor EV

कंपनी ने पिछले साल ही अपनी सेडान कार टिगॉर का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था. अब कंपनी ने Tigor EV के दाम में 25,000 रुपये तक बढ़ोतरी की है. इलेक्ट्रिक टिगॉर में कंपनी ने ग्रिल, एलॉय व्हील, हैडलैंप और फॉग लैंप पर ब्लू हाइलाइट्स दी हैं, जो इसे सामान्य टिगॉर से अलग लुक देती है. Tigor EV अभी चार वैरिएंट XE, XM, XZ+ और XZ+ Dual Tone में आती है. जानें किस वर्जन के कितने दाम...

अब इतने हुए Tigor EV के दाम

कंपनी ने Tata Tigor EV के हर वैरिएंट के दाम बढ़ाए हैं. इसके बाद अब इसके अलग-अलग वैरिएंट की नई कीमतें इस प्रकार हैं....

Tata Tigor EV XE की कीमत 11.99 लाख से बढ़कर 12.24 लाख रुपये

Tata Tigor EV XM की कीमत 12.49 लाख से बढ़कर 12.75 लाख रुपये

Tata Tigor EV XZ+ की कीमत 12.99 लाख से बढ़कर 13.24 लाख रुपये

कंपनी इससे पहले अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Nexon EV की कीमत भी 25,000 रुपये तक बढ़ा चुकी है. टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) के 5 वैरिएंट XM, XZ Plus, XZ Plus Luxury, Dark XZ और Dark XZ Plus Luxury हैं. इनकी नई कीमतें ये हैं...

XM- 14.54 लाख रुपये

XZ Plus- 15.95 लाख रुपये

XZ Plus Luxury- 16.95 लाख रुपये

Dark XZ- 16.29 लाख रुपये

Dark XZ Plus Luxury- 17.15 लाख रुपये

Tigor EV में कंपनी ने अपनी जिपट्रॉन टेक्नोलॉजी दी है. इसमें 26kWh की बैटरी है. ये सिंगल चार्ज में 300 किमी से ज्यादा रेंज देने वाली कार है.

