Tata CNG Cars Launch: छिड़ेगी Maruti-Tata के बीच जंग, आज लॉन्च होंगी Tiago-Tigor CNG कार

सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लिस्ट में Hyundai Motors को पटखनी देने के बाद Tata Motors ने Maruti Suzuki से भी दो-दो हाथ करने की ठान ली है. सीएनजी कारों के सेगमेंट में मारुति को चुनौती देने के लिए कंपनी आज अपनी दो कारों के सीएनजी मॉडल लॉन्च करने जा रही है...

आएंगे Tiago-Tigor के CNG मॉडल

टाटा मोटर्स सबसे पहले अपनी Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट से पर्दा उठाने जा रही है. बाद में कंपनी अपनी और गाड़ियों का भी सीएनजी मॉडल पेश कर सकती है. इन दोनों गाड़ियों में टाटा का 1.2 लीटर वाला रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है. ये इंजन 86hp की मैक्स पॉवर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. हालांकि सीएनजी की वजह से इसके पॉवर आउटपुट और टॉर्क जेनरेशन में मामूली कमी आ सकती है.

Ready to witness the launch of the Future of CNG Technology?



The Tiago iCNG & Tigor iCNG will be unveiled LIVE tomorrow.



Don't miss out on the action.

Tune in at 11:30 AM, 19th Jan.



Live Stream - https://t.co/CkZia09Blp#iCNG #TiagoiCNG #TigoriCNG #impressHoJaaoge #TataMotors pic.twitter.com/2dW3lXD5bB