टीशर्ट पर लिखा- स्कूटर गया तेल लेने, 8 दिन बाद OLA का धमाका!

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के प्रमुख भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ट्विटर पर कह रहे हैं, स्कूटर गया तेल लेने. जी नहीं, वो पेट्रोल या तेल से चलने वाला कोई स्कूटर नहीं लाने जा रहे हैं. बल्कि उनका प्लान तो 22 अक्टूबर को एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का है.

भाविश अग्रवाल ने ये बात ‘पेट्रोल वाले स्कूटरों’ को खत्म करने के संदर्भ में कही है. वहीं इसके साथ ‘स्कूटर गया तेल लेने’ लिखी टी-शर्ट के लिए एक शानदार ऑफर भी रखा है.

दरअसल उनके ये ट्वीट करने के तुरंत बाद पोस्ट वायरल हो गई. लोग इस टीशर्ट की डिमांड करने लगे. इसी के साथ उन्होंने एक ऑफर पेश कर दिया. भाविश ने कहा कि जो भी लोग Ola S1 के साथ किसी पेट्रोल पंप की फोटो शेयर करेंगे, उन्हें कंपनी की तरफ से ये टीशर्ट डिलीवर कर दी जाएगी.

ओला का नया स्कूटर

भाविश अग्रवाल ने कुछ दिन पहले बताया था कि उनकी कंपनी 22 अक्टूबर को एक बड़ा लॉन्च करने जा रही है. अब खबर है कि कंपनी अपने Ola S1 स्कूटर का एक लाइट वर्जन लाने जा रही है. इस तरह कंपनी के पोर्टफोलियो में लो-रेंज से लेकर हाई रेंज तक के स्कूटर हो जाएंगे.

Our Diwali event will be on 22nd Oct. One of the biggest announcements ever from Ola. See you soon! pic.twitter.com/389ntUnsDe