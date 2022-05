Honda की इस कार में Nitin Gadkari ने लिया इंटरेस्ट,चलती है तीन-तीन तरह के फ्यूल से

ऑटो सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आए, लोगों का फ्यूल का खर्च कम हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ऐसे इनोवेशन काफी पसंद आते हैं. इसलिए उन्हें आप Honda की ऐसी ही एक नई हाइब्रिड कार को में इंटरेस्ट लेते हुए देख सकते हैं. ये कार एक नहीं-दो नहीं , बल्कि तीन-तीन तरह के फ्यूल मोड से चल सकती है. इससे पहले गडकरी हाइड्रोजन कार Toyota Mirai से संसद भवन जा चुके हैं और Tesla की इलेक्ट्रिक कार की टेस्ट ड्राइव भी ले चुके हैं.

Honda Car India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर नितिन गडकरी के Honda City eHEV का निरीक्षण करने की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें नितिन गडकरी को इस नई हाइब्रिड कार के बारे में जानकारी लेते हुए देख सकते हैं.

It was a proud moment for us at Honda Cars India Ltd, when Mr. Nitin Gadkari, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Government of India, took time out of his busy schedule to meet our officials and check out the new Honda City e:HEV. (1/2) pic.twitter.com/Zjpsr6kDFY