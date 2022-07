Maruti Brezza Booking: ताबड़तोड़ 46 हजार बुकिंग, सनरूफ वाली Maruti Brezza को लेकर जबरदस्त क्रेज

मारुति (Maruti) की नई ब्रेजा (New Brezza) को लेकर गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है. 30 जून को लॉन्च हुई नई ब्रेजा की धड़ाधड़ बुकिंग (New Brezza Booking) जारी है. कंपनी ने नई जेनरेशन की ब्रेजा की कीमत (New Brezza Price) 7.99 लाख रुपये से 13.96 लाख रुपये के बीच रखी है. बुकिंग शुरू होने के पहले दिन ही इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की 4,400 प्री-बुकिंग हो गई थी. इसके अलावा आधिकारिक लॉन्च से पहले ही नई ब्रेजा के लिए कंपनी को 45,000 से अधिक बुकिंग मिल चुकी थी. इस नई SUV को अब तक 46,000 ग्राहक बुक करा चुके हैं.

न्यू ब्रेजा के लॉन्च इवेंट में मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने बुकिंग के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि हमें नई ब्रेजा के लिए प्री-बुकिंग (Pre-Booking) की घोषणा किए आठ दिन हो चुके हैं. ऐसा लगता है कि इसने कार प्रेमियों के दिलो-दिमाग पर पहले ही कब्जा कर लिया है. कंपनी को अबतक 45,000 से अधिक यूनिट की बुकिंग मिल चुकी है.

4 महीने से अधिक वेटिंग पीरियड

नई मारुति ब्रेजा के लिए वेटिंग पीरियड (Waiting Period) करीब साढ़े चार महीने है. कंपनी वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रही है. नई ब्रेजा पेट्रोल मॉडल में आएगी और इसमें मारुति की Smart Hybrid टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन होगा. मारुति ने नई ब्रेजा के नाम से Vitara शब्द हटा दिया है. ये कार अब से सिर्फ Brezza नाम से जानी जाएगी.

सनरूफ फीचर सबसे खास

कंपनी ने नई ब्रेजा में कई शानदार फीचर्स जोड़े हैं. इसमें सबसे खास है इलेक्ट्रिक सनरूफ. नई ब्रेजा मारुति की पहली कार है, जो सनरूफ के साथ आ रही है. साथ ही ये 9 इंच की फ्लोटिंग SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हेडअप डिस्प्ले (Head Up Display) और 360 डिग्री व्यू कैमरा शामिल है. इसके अलावा ये कार एंड्राइड ऑटो और ऐपल कार प्ले जैसे फीचर के साथ आएगी.

20.15 KM का जबरदस्त माइलेज

नई ब्रेजा में डुअल जेट और डुअल वीवीटी टेक्नोलॉजी है. इस वजह से इस कार में एक लीटर पेट्रोल में 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का जबरदस्त माइलेज मिलेगा. नई ब्रेजा 1.5 लीटर डुअल जेट के-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. इस इंजन को कंपनी ने हाल में अपनी नई Ertiga और XL6 में दिया था.