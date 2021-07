UP: केले के वेस्ट से रेशा बनाती हैं लखीमपुर खीरी की ये महिलाएं, PM मोदी ने भी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को मन की बात में लखीमपुर खीरी के समैसा गांव की महिलाओं के एक समूह की तारीफ की है, जो केले के पेड़ के वेस्ट से फाइबर (Fibre) बनाती हैं. इन फाइबर का उपयोग चटाई, दरी और हैंडबैंग जैसी तमाम वस्तुओं को बनाने में किया जाता है. इससे पहले मिनिस्टरी ऑफ रूरल डेवलेपमेंट ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया था. इन सबके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ इसी तरह के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं पर काम कर रही है.

