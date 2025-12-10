scorecardresearch
 
सर्दियों में फूलों से गुलजार हो जाएगा बगीचा, बस मिट्टी में बो दें ये खास बीज

अगर आप अपने गार्डन को खूबसूरत फूलों से सजाना चाहते हैं तो घर बैठे एनएससी स्टोर से खास बीज ऑनलाइन मंगा सकते हैं. सही समय पर इन बीजों को बोया जाएगा तो ये सर्दियों में आपके गार्डन की चमक बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं आप कहां से और कितने रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं फूलों के बीज.

X
घर पर ये सुंदर फूल उगाएं (Photo: Pixabay)
सुंदर फूलों को घर पर उगाना न केवल वातावरण को मनमोहक बना सकता है, बल्कि इनकी मदद से आप सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी कर सकते हैं. खूबसूरत फूल घर पर उगाने के लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर से बीजों को मंगा सकते हैं और घर बैठे फायदा पा सकते हैं.

एनएससी ने शेयर की जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने फूल के बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन और बालकनी में खूबसूरत Pancy Swiss Giant Mix फूल उगा सकते हैं. आप इसके 1 ग्राम बीज ऑनलाइन एनएससी स्टोर से 130 रुपये में मंगा सकते हैं.

जान लें ये बातें
माय स्टोर के मुताबिक ये एक शीतकालीन फूल है. इसके नीले और पीले रंग के फूल काफी सुगंधित होते हैं. माय स्टोर पर इस फूल के बीज NSC Pancy Swiss Giant Mix Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. ये बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. इसका मतलब है कि आप इस फूल के बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. 

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

