सर्दियों में फूलों से गुलजार हो जाएगा बगीचा, बस मिट्टी में बो दें ये खास बीज

सुंदर फूलों को घर पर उगाना न केवल वातावरण को मनमोहक बना सकता है, बल्कि इनकी मदद से आप सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी कर सकते हैं. खूबसूरत फूल घर पर उगाने के लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर से बीजों को मंगा सकते हैं और घर बैठे फायदा पा सकते हैं.

एनएससी ने शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने फूल के बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन और बालकनी में खूबसूरत Pancy Swiss Giant Mix फूल उगा सकते हैं. आप इसके 1 ग्राम बीज ऑनलाइन एनएससी स्टोर से 130 रुपये में मंगा सकते हैं.

जान लें ये बातें

माय स्टोर के मुताबिक ये एक शीतकालीन फूल है. इसके नीले और पीले रंग के फूल काफी सुगंधित होते हैं. माय स्टोर पर इस फूल के बीज NSC Pancy Swiss Giant Mix Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. ये बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. इसका मतलब है कि आप इस फूल के बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

