घर के अंदर उगाएं सुंदर नीले फूल, मात्र ₹30 में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

घर पर सुंदर फूल उगाना न केवल आपके घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है. सुंदर फूलों की मौजूदगी घर के वातावरण को ताजगी और सुकून से भर सकती है. आप घर के अंदर या गार्डन में फूलों को उगा कर इनके फायदे पा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) Salvia Horminum Blue Monday फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप इस खूबसूरत फूल के बीजों को घर मंगाकर उगा सकते हैं.

एनएससी ने जानकारी दी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन की खूबसूरत क्यारियों के लिए Salvia Horminum "Blue Monday" के फूल उगा सकते हैं. आप इसके 3 ग्राम बीजों को केवल ₹30 में NSC स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं.

आर्डर करने से पहले जान लें ये बातें

माय स्टोर के मुताबिक, आप इन सुंदर फूलों को इंडोर और आउटडोर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज NSC Salvia Horminum Blue Monday Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. आप सुंदर फूलों के इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. माय स्टोर पर इसके बीजों की एक्सपायरी डेट मई 2026 बताई गई है.

