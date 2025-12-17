scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर के अंदर उगाएं सुंदर नीले फूल, मात्र ₹30 में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

अगर आप ऐसे फूल की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें घर के अंदर लगाया जा सके या गार्डन में उगाकर सुंदरता बढ़ाई जा सके, तो आप एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से सुंदर फूलों के बीज मंगा सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर सुंदर फूलों को उगाएं (Photo: Pexels)
घर पर सुंदर फूलों को उगाएं (Photo: Pexels)

घर पर सुंदर फूल उगाना न केवल आपके घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है. सुंदर फूलों की मौजूदगी घर के वातावरण को ताजगी और सुकून से भर सकती है. आप घर के अंदर या गार्डन में फूलों को उगा कर इनके फायदे पा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) Salvia Horminum Blue Monday फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप इस खूबसूरत फूल के बीजों को घर मंगाकर उगा सकते हैं.

एनएससी ने जानकारी दी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन की खूबसूरत क्यारियों के लिए Salvia Horminum "Blue Monday" के फूल उगा सकते हैं. आप इसके 3 ग्राम बीजों को केवल ₹30 में NSC स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मात्र 80 रुपये में घर पर उगाएं खूबसूरत फूल, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

आर्डर करने से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर के मुताबिक, आप इन सुंदर फूलों को इंडोर और आउटडोर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज NSC Salvia Horminum Blue Monday Flower Seed नाम से उपलब्ध हैं. आप सुंदर फूलों के इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. माय स्टोर पर इसके बीजों की एक्सपायरी डेट मई 2026 बताई गई है.

से

और भी
उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती को मिलेगा बढ़ावा, उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों का बजट, जानिए योजना

उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती को मिलेगा बढ़ावा, उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों का बजट, जानिए योजना
Cumin Farming: जीरे की खेती में गिरावट, चीन के अलावा एक और वजह से किसान हटे पीछे

Cumin Farming: जीरे की खेती में गिरावट, चीन के अलावा एक और वजह से किसान हटे पीछे

Maize Mandi Rate: 825 रुपये क्विंटल पहुंचा मक्‍का का मंडी भाव, इस राज्‍य में MSP मिलना दूर की कौड़ी!

Maize Mandi Rate: 825 रुपये क्विंटल पहुंचा मक्‍का का मंडी भाव, इस राज्‍य में MSP मिलना दूर की कौड़ी!
PM-KUSUM से किसानों की कमाई में बड़ा उछाल, सोलर से बिजली बेचकर मुनाफा ही मुनाफा

PM-KUSUM से किसानों की कमाई में बड़ा उछाल, सोलर से बिजली बेचकर मुनाफा ही मुनाफा
पंजाब के ये तीन शहर Holy Cities घोषित, यहां नहीं मिलेंगे अब मीट, शराब और तंबाकू!  

पंजाब के ये तीन शहर Holy Cities घोषित, यहां नहीं मिलेंगे अब मीट, शराब और तंबाकू!  
Advertisement

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement