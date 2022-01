अब भी 10 लाख रुपये जीतने का मौका, पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी

Animal Husbandry Startup Grand Challenge: डेयरी उद्योगों में कई सारी संभावनाएं हैं. इसी को देखते हुए सरकार भी इसके विकास पर लगातार प्रयास कर रही है. सरकार द्वारा पशुपालन और डेयरी सेक्टर में इनोवेटिव आइडिया लाकर इसे नई ऊचाइयों तक पहुंचाने के लिए ‘पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ लॉन्च किया गया था.

आवेदक इस चैलेंज के तहत डेयरी विभाग को पशुपालन के क्षेत्र में नए-नए इनोवेटिव आइडिया देकर विजेता के तौर पर 10 लाख रुपये जीत सकते हैं. अब सरकार की तरफ से इस चैंलेंज के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के दूसरे संस्करण के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए तक आवेदन कर सकते हैं.

Apply now for the second edition of Animal Husbandry Startup Grand Challenge. Winners to get access to cash prizes, masterclasses, mentorship and showcase opportunities. Deadline extended to 31st January 2022. https://t.co/XhHdisQ96Q @dept_of_Ahd pic.twitter.com/hw2HA4Q3S0