तालिबान-अमेरिका की बात कराने वाले जाल्मय खलीलजाद का इस्तीफा, थॉमस वेस्ट लेंगे उनकी जगह

अफगानिस्तान में अमेरिका के दूत रहे जाल्मय खलीलजाद (Zalmay Khalilzad) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने काबुल में तालिबान (Taliban) के कब्जे के दो महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया है. इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन (Antony Blinken) ने दी है. उन्होंने ये भी बताया कि अब थॉमस वेस्ट (Thomas West) नए दूत होंगे.

एंटनी ब्लिंकेन को सौंपे अपने इस्तीफे में खलीलजाद ने लिखा, 'जब मैंने शुरू किया, तब मेरे पास दो टास्क थे. पहला अफगानिस्तान को दोबारा अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा बनने से रोकना और दूसरा अफगानियों के लिए मदद के रास्ते खोलना. इसी मकसद से मैंने और मेरी टीम ने काम किया. हमने तालिबानियों और अफगान सरकार से बात. चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान से बात की. कतर के साथ हमने करीबी से काम किया.'

Thank you to Ambassador Zalmay Khalilzad for decades of tireless service to the United States. Pleased to welcome Thomas West to the role of Special Representative for Afghanistan. @US4AfghanPeace