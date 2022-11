प्राचीन मंदिर पर चढ़कर महिला टूरिस्ट करने लगी डांस, हुआ बवाल

ऐतिहासिक टेंपल पर चढ़कर डांस करने वाली एक महिला को भीड़ ने घेर लिया. जब वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तब भी लोगों ने उसे मना किया था लेकिन वह नहीं मानी. बाद में सिक्योरटी गार्ड ने महिला को जबरन नीचे उतारा. नीचे आते ही भीड़ में से कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई की. बाद में उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया.

मामला मेक्सिको का है. जहां सोमवार को एक महिला पर्यटक प्राचीन Mayan Temple के ऊपर चढ़कर नाचने लगी. इस दौरान लोग उससे नीचे आने की अपील करते रहे लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. पिरामिड के ऊपर खड़ी महिला कभी अपने हाथ हिलाती तो कभी कमर हिलाकर डांस करती दिखाई दी.

आरोपी महिला की पहचान स्पेनिश नागरिक के तौर पर हुई है. उसकी इस हरकत को स्थानीय लोगों ने 'अपमानजनक' करार दिया है. साथ ही उसके खिलाफ एक्शन की मांग की है. कुछ लोगों ने महिला को जेल भेजने की भी बात कही.

A disrespectful tourist climbs an ancient Mayan pyramid in Mexico and gets booed pic.twitter.com/ZMAnwf0Euo