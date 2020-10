तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 17 की मौत, 700 से ज्यादा घायल, राहत-बचाव कार्य जारी

तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है. इस विनाशकारी भूकंप से इजमिर शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अब तक 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 709 लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई इमारतों के जमींदोज होने की खबरें मिल रही हैं.

भूकंप का केंद्र एजियर सागर में बताया गया है. भूकंप के कारण सूनामी का खतरा बढ़ गया है. तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव दलों को भूकंप प्रभावित जगहों पर भेज दिया है. तुर्की के साथ ही ग्रीस के सामोस द्वीप में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं.

196 aftershocks felt with 23 hitting over magnitude 4 following major Izmir earthquake: Turkey's media https://t.co/8Et2zxcFDz