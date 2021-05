हिटलर का हवाला देकर पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने लिखी यहूदी विरोधी पोस्ट? Twitter ने किया डिलीट

पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक को भारत में बिग बॉस सीजन 4 की कंटेस्टेंट के तौर पर जाना जाता है. वीना मलिक ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम किया है. अब वीना मलिक का नाम फिर सुर्खियों में है. इस बार नया विवाद उनकी ट्विटर पर एक पोस्ट को लेकर है. इस पोस्ट में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का हवाला देकर एक बात लिखी है. वीना का ये पोस्ट इतना विवादित रहा कि ट्विटर ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है.

वीना मलिक का विवादित ट्वीट

बीते मंगलवार को दोपहर 3.27 बजे वीना मलिक के ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की गई पोस्ट में लिखा गया था- “मैं दुनिया के सब यहूदियों को मार सकता था ...लेकिन मैंने कुछ को रखा जिससे कि दुनिया को दिखा सकूं कि मैंने उन्हें क्यों मारा- एडोल्फ हिटलर”.अब ट्विटर ने हिटलर के हवाले वाली इस पोस्ट को हटा दिया. हालांकि अमेरिकी पत्रकार Andy Ngo ने ट्विटर पर 12 मई को सुबह 5.47 बजे अपनी पोस्ट में लिखा कि “हिटलर के हवाले से मलिक ने जो पोस्ट में कहा वो मनगढ़ंत लगता है लेकिन इसे अलग-अलग तरीकों से यहूदी विरोधियों की ओर से यहूदियों या इजरायल के खिलाफ नफरत जताने के उद्देश्य से लिखा जाता रहा है.”

The quote attributed to Hitler by Ms Malik appears made up but is nonetheless often quoted in some variation by anti-Semites to express hatred of Jews and/or Israel. https://t.co/HwDcwhy3L6