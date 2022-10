पत्नी के सामने ही पार्टी नेता को अर्दोआन ने दी ऐसी सलाह, छिड़ा विवाद

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने अपनी जस्टिस एंड डेवलेपमेंट पार्टी के नेता को कुछ ऐसी सलाह दी कि विवाद हो गया. राष्ट्रपति अर्दोआन ने पार्टी नेता और सांसद मेहमत अली सेलेबी से मुलाकात करते हुए कम से कम तीन बच्चे पैदा करने करने के लिए कहा. राष्ट्रपति अर्दोआन की इस दौरान की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

राष्ट्रपति अर्दोआन ने जिन मेहमत अली सेलेबी को यह सलाह दी, उन्होंने हाल ही में अर्दोआन की पार्टी जॉइन की है. मेहमत अली तुर्की की नेशनल असेंबली के सदस्य भी हैं.

राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन की सलाह

बुधवार को सांसद मेहमत अली सेलेबी और उनकी पत्नी की राष्ट्रपति अर्दोआन से मुलाकात हुई. इस दौरान राष्ट्रपति अर्दोआन ने कपल से पूछा कि उनकी कितनी संतान हैं.

जब राष्ट्रपति अर्दोआन को पता चला कि उनके सिर्फ एक संतान है तो राष्ट्रपति ने उन्हें कम से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की सलाह दी. राष्ट्रपति अर्दोआन ने उन्हें याद दिलाया कि कुर्दीस्तान वर्कर्स पार्टी से जुड़े परिवार कम से कम 5 से 10 बच्चे पैदा करते हैं. अर्दोआन ने कहा कि दोनों से कहा कि बच्चे बहुत जरूरी हैं.

Mehmet Ali Celebi has recently joined Erdogan's party. The Turkish President met him and his wife on Wednesday, asking them about the number of their children.



When Erdogan heard that they only had one child, he asked for more, saying PKK-affiliated families have 5-10 children.