Istanbul Blast: 8 साल में 16 बार धमाकों से दहला तुर्की, 400 से ज्यादा की गई जान, करीब 1000 लोग हुए घायल

तुर्की के शहर इस्तांबुल में रविवार को धमाका होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 81 लोग जख्मी हो गए. विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. वही इस विस्फोट को लेकर किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है. वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने कथित तौर पर नागरिकों से भरी सड़क के बीच में विस्फोटक से भरा एक बैग गिरा दिया और उसके जाने के कुछ मिनट बाद ही धमाका हो गया.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के किसी बड़े शहर में ऐसा धमाका कई सालों बाद हुआ है. हालांकि तुर्की में ऐसे विस्फोट पिछले की वर्षों से लगातार हो रहे हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट मानें में तुर्की में 2015 और 2017 के दौरान आईएसआईएल (आईएसआईएस) और प्रतिबंधित कुर्द समूहों ने कई घातक बम धमाके किए हैं. 2015 से अब तक कुल 8 सालों में तुर्की में 16 धमाके हो चुके हैं. इस विस्फोटों में सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी हैं.

जांच में जुटी विशेषज्ञों की टीमें (फोटो-सीएनएन)

जानिए कब-कब कहां हुए ब्लास्ट, कितने हताहत हुए-

जुलाई 2015: सीरिया की सीमा से सटे दक्षिण-पूर्वी तुर्की शहर सुरुक में एक विस्फोट में कम से कम 30 लोग मारे गए थे जबकि करीब 100 घायल हो गए थे.

अगस्त 2015: इस्तांबुल के एक पुलिस थाने पर हुए बम हमले में पांच पुलिस अधिकारी और दो नागरिक घायल हो गए थे.

अक्टूबर 2015: तुर्की की राजधानी अंकारा के केंद्र में एक चौराहे पर दो विस्फोटों में कम से कम 95 लोग मारे गए था और लगभग 200 अन्य घायल हो गए थे.

फरवरी 2016: अंकारा में एक कार बम विस्फोट में कम से कम 28 लोग मारे गए थे. धमाके की चपेट में आने से 60 लोग जख्मी भी हो गए थे.

मार्च 2016: अंकारा में एक कार बम विस्फोट में कम से कम 37 लोग मारे गए और 70 से अधिक घायल हो गए.

विस्फोट होते ही स्ट्रीट पर मची अफरा-तफरी (फोटो-AP)

मार्च 2016: मध्य इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर क्षेत्र में लोकप्रिय इस्तिकलाल सड़क पर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट के बाद कम से कम पांच की मौत हो गई और 36 घायल हो गए.

जून 2016: इस्तांबुल के मुख्य अतातुर्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 41 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 239 लोग घायल हो गए थे.

अगस्त 2016: तुर्की के दक्षिणपूर्वी प्रांत गाजियांटेप में सीरिया की सीमा के पास एक विवाह समारोह में आत्मघाती हमला हो गया था. इसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे और करीब दर्जनों लोग घायल हो गए थे.

अक्टूबर 2016: दक्षिणपूर्वी तुर्की के हक्करी प्रांत में एक सैन्य स्टेशन पर हुए कार बम हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी.

नवंबर 2016: आईएसआईएल (Islamic State of Iraq and the Levant) ने एक कार बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी. इस धमाके में कुर्द बहुल दक्षिण-पूर्वी तुर्की में 9 लोग मारे गए थे.

दिसंबर 2016: तुर्की के शहर इस्तांबुल में दो विस्फोट हुए थे, जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए. मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिस कर्मी थे और 160 से अधिक लोग घायल हुए थे.

जनवरी 2017: इस्तांबुल में एक भीड़भाड़ वाले नाइट क्लब पर हुए हमले में कम से कम 39 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए थे.

जनवरी 2017: शहर के गवर्नर के अनुसार तुर्की के एजियन शहर इजमिर में एक कोर्ट के बाहर विस्फोट हो गया था. इस में एक पुलिस अधिकारी समेतकम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

जुलाई 2019: सीरिया की सीमा के करीब स्थित दक्षिणी तुर्की शहर रेहानली में एक कार बम विस्फोट में कम से कम तीन लोग मारे गए थे.

सितंबर 2019: दक्षिण-पूर्वी तुर्की के दियारबकिर प्रांत में ग्रामीणों को ले जा रहा वाहन आईईडी की चपेट में आ गया था. इस धमाके में सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 अन्य घायल हो गए था.

13 नवंबर 2022: इस्तांबुल के टकसिम स्क्वायर के इस्तिकलाल एवेन्यू पर धमाका हुआ. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग जख्मी हो गए.