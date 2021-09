तालिबान ने अफगान क्रिकेट चीफ को हटाया, नसीबुल्लाह हक्कानी को दी कमान

अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान पूरी तरह मनमानी कर रहा है. अब तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया (मुख्य कार्यकारी निदेशक) को हटा दिया है. उसकी नए तालिबान से जुड़े सदस्य को यह कमान सौंपी गई है. अबतक हामिद शिनवारी अफगान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक थे. उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में जानकारी दी है कि उन्हें तालिबान ने हटा दिया है.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी नसीबुल्लाह हक्कानी (नसीब खान) के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक (CEO) बनने का ऐलान कर दिया गया है.

Naseeb Khan, has been introduced as the new CEO of the Afghanistan Cricket Board (ACB), by board's Chairman Mr @AzizullahFazli. He hold master's degree and has knowledge of cricket as well. pic.twitter.com/07qDH1hQjW