इस्लामाबाद के महिला मदरसा में फहराया तालिबान का झंडा, अब PAK में भी एंट्री'!

अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी का जश्न अब पाकिस्तान में खुलेआम मनाया जा रहा है. यही वजह है कि राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कट्टरपंथियों की भीड़ तालिबान के झंडे लहरा रही है. इतना ही नहीं पाकिस्तान के कई मौलवी तालिबान को खुले मंच से जीत की बधाई भी दे रहे हैं. इस्लामाबाद के जामिया हफ्सा मदरसा में तालिबान का झंडा फहराया गया.

जामिया हफ्सा पहले महिलाओं का मदरसा था. बाद में कट्टरपंथियों ने इसे बंद कर दिया. यह मदरसा इस्लामाबाद की विवादित लाल मस्जिद के पास स्थित है. लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने कई बार पाकिस्तानी सरकार को खुली चुनौती दी है. इस मस्जिद पर सैन्य कार्रवाई करने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.

लाल मस्जिद के पास जामिया हफ्सा में तालिबान का झंडा लहराए जाने की बात सोशल मीडिया पर आने के बाद इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि वहां से इसे हटा दिया गया है.



