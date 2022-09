'अल्लाह हू अकबर' बोला और बीच समुद्र में फेंक दिया बेटा! बहुत त्रासदी भरा है ये Video

तुर्की से इटली के लिए निकली एक प्रवासियों से भरी नाव पर खाना, पानी और पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद 32 प्रवासी मौत और जिंदगी के बीच झूलने लगे. रेस्क्यू से पहले ही हालत बिगड़ने की वजह से नाव पर मौजूद 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे. इन सभी के शव जब सड़ने लगे तो नाव पर मौजूद लोगों ने सभी को अपने कपड़ों में बांधकर समुद्र में फेंक दिया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपने बेटे के शव को फेंकता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो देखकर ही समझ आ रहा है कि उस समय स्थिति कितनी भयानक रही होगी. बच्चे को फेंकने वाला शख्स सीरिया का मूल निवासी है, जो अपनी जिंदगी में नए बदलावों के लिए हमेशा के लिए परिवार के साथ अवैध तरीके से इटली जा रहा था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि नाव पर से जब यह पिता अपने बच्चे को फेंक रहा है तो लोग अल्लाह हू अकबर ( अजान के शुरुआती शब्द ) बोल रहे हैं.

32 लोगों ने आंखों से देखा मौत और जिंदगी का खेल

जब यह लोग नाव में सवार होकर निकले होंगे, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह सफर कितना मुश्किल होने जा रहा है. 27 अगस्त को 32 प्रवासियों से भरी हुई नाव तुर्की के अंताल्या शहर से इटली के पोजालो के लिए निकली थी. यात्रा काफी लंबी थी, लेकिन नाव पर सामान इतना नहीं था. धीरे-धीरे खाना, पानी और तेल खत्म होने लगा.

जब सब खत्म हो गया तो खासतौर पर नाव पर सवार महिलाओं और बच्चों की भूख-प्यास से हालत बिगड़ने लगी. जब कुछ नहीं समझ आया तो सभी लोगों ने जिंदा रहने के लिए समुद्र का नमकीन पानी टूथपेस्ट में मिलाया और अपनी भूख मिटाई.

पानी के संसार में 'प्यास' नहीं झेल पाए लोग

हालांकि, 6 महिलाएं और बच्चे समुद्री पानी को नहीं झेल पाए और बुरी तरह बीमार पड़ गए. धीरे-धीरे इन लोगों ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सभी शवों को नाव पर अलग जगह रख दिया, जिससे घर पहुंचकर इनका ठीक से अंतिम संस्कार हो पाए. लेकिन यात्रा इतनी ज्यादा लंबी थी कि शव सड़ने शुरू हो गए.

जब शवों की हालत ज्यादा खराब हो गई तो वहां मौजूद उनके परिवारों ने ही पानी में फेंकना शुरू कर दिया. इसके लिए उन लोगों ने कफन की तरह अपने कपड़ों को शव पर लपेटा और ठीक से बांधकर पानी में फेंक दिया. इन्हीं में से एक पिता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो अपने बेटे के शव को फेंकता हुआ नजर आ रहा है.

यूएन की एजेंसी UNHCR ने की घटना की पुष्टि

दूसरी ओर, बीच समुद्र लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही इटली से एक पानी का जहाज उन्हें बचाने के लिए पहुंचा और जिंदा सभी लोगों को रेस्क्यू किया. संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (UNHCR) ने पुष्टि करते हुए बताया कि नाव पर 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें 6 लोग भूख और प्यास की वजह से नहीं बच पाए. वहीं जिन लोगों को बचाया गया उनकी भी हालत काफी गंभीर है.

इटली के यूएनएचसीआर के एक प्रतिनिधि ने इस मामले में ट्वीट करते हुए बताया कि महिला और बच्चों के समेत 6 प्रवासियों की भूख, प्यास और शरीर में चोटों की वजह से समुद्र में ही मौत हुई है.

Six Syrian refugees including children, women and teenagers lost their lives at sea. They died of thirst, hunger and severe burns. This is unacceptable. Strengthening rescue at sea is the only way to prevent these tragedies. @UNHCRItalia is in Pozzallo to help the survivors.