Russia-Ukraine War: रूसी मीडिया का दावा- खारकीव में यूक्रेन के नागरिकों की फायरिंग में फंसे भारतीय

रूस और यूक्रेन के बीच 9वें दिन जारी जंग के बीच रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है. रूसी मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि खारकीव में यूक्रेन के नागरिकों की फायरिंग में भारतीय फंसे हुए हैं. रूसी मीडिया के इस दावे ने यकीनन भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. बीते दिन भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह दावा किया था कि यूक्रेन नागरिकों को ढाल बना रहा है और भारतीयों को वहां से निकलने नहीं दे रहा है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना आम लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है. पुतिन का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है और उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा जबकि रूसी सैनिक विदेशियों को निकालने में मदद कर रहे हैं.

Russian MoD: Indian Citizens Come Under Fire From Ukrainian Nationalists at Station in Kharkov https://t.co/GgmcNhMf3H