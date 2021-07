दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हमले और लूटपाट, एस जयशंकर ने विदेश मंत्री से की बात

दक्षिण अफ्रीका में व्यापक हिंसा और दंगों (South Africa Violence) की खबरों के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने इस मसले पर चिंता जताई और दक्षिण अफ्रीका से बात की है. इसपर समकक्ष नलेदी पंडोर की तरफ से भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया है. बता दें कि अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना मामले में जेल भेजे जाने के बाद बुधवार को वहां हिंसा भड़क गई थी.

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठकों में शामिल होने के लिए तजाकिस्तान के दौरे पर गए जयशंकर ने ट्वीट किया, 'दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नलेदी पंडोर के साथ हुई बातचीत की सराहना करता हूं. उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सामान्य स्थिति और शांति की जल्द बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

Appreciate the conversation with South African Foreign Minister Naledi Pandor today. She assured that her Government was doing utmost to enforce law and order. Early restoration of normalcy and peace was the overriding priority.