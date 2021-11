कोहली की बेटी को मिलीं धमकियां, PAK नेता बोले- यहां आ जाओ विराट!

टी-20 विश्व कप में लगातार दो हार का सामना करने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली को काफी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था. इसके अलावा उनकी बेटी को रेप की ऑनलाइन धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा और जल्द इस मामले में पुलिस जांच शुरु कर सकती है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक ने भी विराट कोहली की फैमिली को मिल रही धमकियों पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी खिलाड़ी के परिवार को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है. अब पाकिस्तान में विराट कम टू पाकिस्तान ट्रेंड हो रहा है.

पाकिस्तानी आवामी तहरीक पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटी खुर्रम नवाज गंडापुर ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. हम आपके प्रोफेशनल क्रिकेट और आपके परिवार की इज्जत करते हैं. क्या हमने किसी टीम को गालियां दी जिन्होंने पाकिस्तान को हराया? हम कभी अपने खिलाड़ियों के परिवारों को मैच हारने के बाद निशाना नहीं बनाते हैं.

Pakistan is safe for its minorities. We respect your professional Cricket & we respect your family. Have we ABUSED any team that has defeated Pakistan? We NEVER attack the families of our players if they lose a match. HINDUTVA will destroy India. #ViratComeToPakistan November 3, 2021

वही एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि आखिर क्यों नहीं विराट? मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के रिटायर होने के बाद हम आपके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्पेस बनाएंगे. आपको और हैदर अली को मिडिल ऑर्डर में साथ खेलते देखना एक यादगार अनुभव होगा. आप हमेशा हमारे दिलों में सुरक्षित रहेंगे.

Why not Virat we shall have space after hafeez and malik will retire, you are welcome here it will be very loving to see you and Haider Ali play together at middle order you will be safe here in our hearts In sha ALLAH #ViratComeToPakistan #viratkholi #T20WorldCup #T20WorldCup21 — Umair Shafique (@RealFakira) November 2, 2021

पाकिस्तान के एक और सोशल मीडिया यूजर का कहना था कि विराट हम आपके साथ हैं. आप पाकिस्तान आ जाओ. आपके परिवार की जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी.

virat we with you and you come to Pakistan you family is pakistan responsibility #ViratComeToPakistan — warrior APEX (@warriorAPEX2) November 3, 2021

वही एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के सबसे शानदार बल्लेबाज हैं. ना तो इस्लाम और ना ही हमारे देश के उसूल हमारे दिमाग में ऐसे घटिया विचार को कभी पनपने दे सकते हैं. धरती के हर उस इंसान को शर्म आनी चाहिए जो किसी भी परिवार के बच्चे के बारे में भला-बुरा सोचता है. हम विराट जैसे हीरो को अपनाकर बहुत खुश होंगे.

#ViratComeToPakistan he is undoubtedly the best batsman of all format! Neither Islam nor our national ethics would ever allow to have that filthy thought in mind! Shame on every rascal in earth who even think bad about kids of anyone families! We are happiest to accept a hero! https://t.co/Z7XwGVjTj8 — لال و لعل (@AdorablePakis) November 2, 2021



वही पाकिस्तान के ही एक शख्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? पाखंडी होना बंद कीजिए. ये सच है कि भेदभाव पूरी दुनिया में है लेकिन बहुत कम देश ऐसे होते हैं जहां कानून भी इस भेदभाव का समर्थन करते हैं. दुख की बात तो ये है कि पाकिस्तान भी उन देशों में से एक है. गौरतलब है कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुका है वही भारत के लिए सेमीफाइनल की राह काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.