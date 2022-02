कनाडाः ट्रक मार्च के बाद बिगड़े हालात, PM जस्टिन ट्रूडो ने लगाया आपातकाल

कनाडा में कोविड काल के खिलाफ लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. पिछले दो हफ्तों से ट्रकों और दूसरे सैकड़ों वाहनों को लेकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया है. इसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन लागू करने का ऐलान कर दिया है.

Canadian PM Trudeau invokes Emergencies Act, first time in 50 years to quell widespread anti-government protests



