चीन: बीजिंग में योग का जलवा, अनुलोम-विलोम करते नजर आए डिप्लोमैट

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के राजनयिकों ने रविवार को बीजिंग में योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान राजनियकों ने बीजिंग में योग किया और स्वस्थ और निरोग रहने के तरीके सीखे.

चीन LAC पर भले ही इन दिनों टकराव की मुद्रा में चल रहा हो लेकिन भारत का योग वहां के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. रविवार को SCO के सांस्कृतिक आयोजन में योग अभ्यास रखा गया.

योग शुरू होने से पहले के संबोधन में चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने कहा कि योग SCO के सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा कि चीन में पूरे देश में लोग पूरे उत्साह के साथ योग करते हैं और चीन के कई राज्यों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है.

#Yoga event organised by @EOIBeijing at SCO secretariat in Beijing as part of events to mark India's presidency of #SCO Council of Heads of Govt. which witnessed vibrant participation of Ambassadors of #SCOMissions among others. #EmbraceYoga #VasudhaivaKutumbkam pic.twitter.com/dYVDlNLPkh