इतना नीचे पहुंचा दुनिया के सबसे ठंडे शहर का पारा, ऐसे जिंदा हैं लोग

दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में मौजूदा समय में इतनी सर्दी है कि कोई इंसान वहां रहने की भी नहीं सोच सकता है. जी, हां रूस के साइबेरिया के इस शहर में मौसमी पारा माइनस 62 डिग्री से नीचे चला गया है. यह शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 5 हजार किलोमीटर पूर्व में पड़ता है. पहली बार शहर के लोगों ने ऐसी प्रचंड सर्दी देखी है. जिंदा रहने के लिए शरीर पर कई लेयर में कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. लोगों के साथ-साथ शहर प्रशासन की भी चिंता बढ़ी हुई है.

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस के याकुत्स्क में ऐसी ठंड पड़ रही हो. इस शहर में अक्टूबर से अप्रैल तक कड़क वाली सर्दियों का मौसम होता है. यानी 7 महीने लोगों को ठंड का सामना करना पड़ता है. सर्दियों के मौसम में कई बार पारा माइनर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है. लेकिन इस बार पारा ऐसा लुढ़का कि रिकॉर्ड ही बन गया. पहले शहर में पारा माइनस पचास से नीचे पहुंचा था, जिसके बाद यह माइनस 60 का आंकड़ा पार कर गया है.

शहर की रहने वाली एक महिला अनस्तासिया ग्रूजदेव ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए ठंड का आलम बताया. उन्होंने कहा कि कोई भी इस सर्दी से नहीं लड़ सकता है. इसलिए तुम्हें जैसी हालत है, उस हिसाब से कपड़े पहनने होंगे. जिस समय महिला ने यह बात कही, उस समय उन्होंने भी सिर पर दो स्कार्फ, उसके ऊपर कई लेयर में हेड कैप और दो-दो जोड़ी दस्ताने पहने हुए थे.

Yakutsk in Russia is World s COLDEST city with temperature yesterday touching Minus 52 degrees n yet the residents have “ Open Air “ fish market there where fish are as hard as rock pic.twitter.com/wjXRevUcTu