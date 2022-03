कई देशों ने रूस से तेल सप्लाई रोकी, दुनिया की डिमांड पूरी करने आगे आया वेनेजुएला

रूस और यूक्रेन के बीच जंग के चलते दुनियाभर में तेल का संकट उत्पन्न हो सकता है. दरअसल, अमेरिका ने रूस से तेल और गैस का आयात न करने का ऐलान किया है. उधर, रूस ने भी यूरोप में तेल की सप्लाई न करने की धमकी दी है. माना जा रहा है कि अमेरिका के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है. हालांकि, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कच्चा तेल करीब 35 डॉलर प्रति बैरल बढ़ चुका है. हालांकि, वेनेजुएला ने तेल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के संकेत दिए हैं.

दरअसल, अमेरिकी अपनी जरूरत का करीब 8-10% तेल रूस से आयात करता है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनका देश रूस से तेल और गैस का आयात नहीं करेगा.

अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा नुकसान- बाइडेन



अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि तेल और गैस के आयात पर रोक लगाए जाने से रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि कई देश अभी ये कदम नहीं उठा सकते. बाइडेन ने ये भी कहा कि रूस पर प्रतिबंधों की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी. इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा.

वेनेजुएला ने दिए उत्पादन बढ़ाने के संकेत

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने संकेत दिए हैं कि अगर रूस के तेल को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आने से रोका जाता है, तो वेनेजुएला अपने तेल उत्पादन को बढ़ा सकता है. हालांकि, अभी अमेरिका ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा रखा है. हालांकि, अमेरिकी प्रशासन अब वेनेजुएला से ये प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है, ताकि रूस से आने वाले तेल का विकल्प तैयार किया जा सके और तेजी से बढ़ते क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगाम लगाया जा सके.

अमेरिका को कितना तेल सप्लाई करता है रूस?

एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के मुताबिक, अमेरिका ने पिछले साल हर दिन 672,000 बैरल रूसी कच्चा तेल और रिफाइन्ड प्रोडक्ट आयात किया. इसमें 30% यानी 199,000 bpd क्रूड था. लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद माना जा रहा है कि क्रूड के दामों में और इजाफा होगा.

ऐसे में अमेरिकी प्रशासन तेल आपूर्ति को पूरा करने वाले देशों को खोजने के काम में जुट गया है, ताकि रूसी तेल और गैस के आयात पर लगे प्रतिबंध के चलते होने वाली समस्या से निपटा जा सके. इसी के चलते अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मुलाकात की.



वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार



❗️Infographic for those who think #Russian #oil cannot be replaced in today's realities. pic.twitter.com/NPRs0fQEc4