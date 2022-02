Russia के कई टीवी चैनल हुए हैक, चलने लगे यूक्रेन के गाने!

रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, इंटरनेट की दुनिया में साइबर वॉर भी लड़ा जा रहा है. इस युद्ध में दो बार ऐसा मौका आया है जब यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट्स को हैक कर दिया गया था. इस हैकिंग का आरोप रूस पर लगा था. लेकिन अब रूस भी खुद उस हैकिंग वाले जाल में फंस गया है.

खबर आई है कि शनिवार दोपहर को रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल और और उसके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक हो गए थे. हैकिंग भी ऐसी रही कि उन टीवी चैनलों पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे. खुद यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है. अभी के लिए रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अपना बदला पूरा किया है. इससे पहले तक सिर्फ रूस ही समय-समय पर हैकिंग को अंजाम दे रहा था, ऐसे में जब रूसी चैनलों पर यूक्रेन के गाने चल गए तो आरोप भी उसी पर लगा.

Russian TV has been hacked. Every channel now displaying the Ukrainian national flag and anthem pic.twitter.com/E8yaAibFCE